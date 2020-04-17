Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"При коронавирусном кризисе самое важное - правда: точные цифры, научные данные, верные прогнозы, но важны и политические действия.

Об это говорила Урсула фон дер Ляйен, выступая в почти пустом Европарламенте. Председатель Еврокомиссии ЕС сделала то, что политики редко делают:

«Многие не пришли вовремя, когда Италия нуждалась в руке помощи в самом начале. Правильно, что Европа в целом приносит сердечные извинения ».

Но Европа извлекла из этого уроки. Правда в том, что Европа теперь стала бьющимся сердцем солидарности в мире, сказал фон дер Ляйен.

Её слова прозвучали в критический момент кризиса, когда Европа обсуждает, как ослабить некоторые из карантинных ограничений.

Еврокомиссия рекомендовала постепенный подход. При каждом шаге нужно внимательно проверять, нет ли новой вспышки инфекции.

Послабления для датских ребят

Некоторые страны только что продлили свой режим локдауна, но другие осторожно начали его облегчать.

В Дания были открыты ясли, детские сады и начальные школы - для детей в возрасте до 11 лет. Датский премьер-министр Метте Фредериксен лично приветствовала школьников в Копенгагене, не без мытья рук перед входом в класс.

Дети должны сидеть на расстоянии друг от друга, а тогда они собираются вместе в небольшие группы, то с ними один и тот же воспитатель или учитель. Решение школы было спорным. Малыши не понимают требований социального дистанцирования в отличие от старшеклассников.

Некоторые комментаторы говорят, что было бы лучше держать дома маленьких детей немного дольше и начинать с ребят.

Интервью с экспертом по ЧП

Несмотря на ослабление некоторых ограничений, мы пока далеки от того, что соответствовало бы представлениям о нормальности. Эксперты даже говорят нам, что всё ещё можно выйти из-под контроля.

Один из них - Дэвид Александер, профессор по уменьшению риска и опасности бедствий в Университетском колледже Лондона. С ним я говорил ранее.

Гробе: Профессор Александер, в последние четыре десятилетия вы проводили исследования стихийных бедствий, а в настоящее время преподаёте управление кризисами и планирование действий в чрезвычайных ситуациях. Как бы вы оценили реакцию правительств в Европе к этому моменту?

Александер: Она была не особенно хорошей в самом начале, но с тех пор улучшается. В чрезвычайном планировании и управлении есть три элемента: планы, процедуры и импровизация. Процедуры предусматриваются планами. Мы всегда должны предвидеть развитие ситуации, чтобы заранее определить, к чему готовиться. Импровизацию нельзя исключать, но её избыток - это форма халатности. То, что мы видели особенно в начале ответа на Covid-19, было лихорадочной импровизацией, несмотря на то, что у нас был довольно длительный период, с 2007-08 года по 2013-14, когда планирование пандемии было первым в списке. А в ряде стран оно остался на вершине списка. Но иногда между планированием и реализацией - пропасть ".

Гробе: Правительства регулярно предупреждали о пандемии. И все же они были застигнуты врасплох. Почему они не были лучше подготовлены?

Александер: Я думаю, что это из-за «краткосрочности» правительственного планирования. Кроме того, конкретная администрация рассчитывает, что за время её пребывания у власти беду пронесёт. И если она всё-таки разразится, то на страну обрушится разом множество проблем, как мы и увидели.

Гробе: Куда мы идем отсюда? Станет ли хуже, прежде чем стать лучше?

Александер: Существует серьёзный риск второй волны. Оглядываясь назад на грипп 1918-1920 годов, в Европе он длился 14 месяцев, - вторая волна оказалась хуже, чем первая волна, более смертоносной. Мы надеемся, что с нами этого не случится, мы полагаемся на современную медицину и современные методы. Но у нас более многочисленное население и более взаимосвязанное сетевое общество, что самом деле делает человечество более уязвимым, чем в 1918 году. Поэтому преждевременное ослабление ограничительных мер чревато большими неприятностями, и мы не должны на это идти. Но боюсь, что это меры то будут, то их не будет, в течение долгого времени, возможно, включая 2022 год.

Вы слышали: 2022-й? Некоторые лидеры сравнивают коронавирусный кризис с тотальной войной.

Трамп без союзников

В Соединенных Штатах Дональд Трамп даже объявил себя президентом военного времени.

Однако в войне вам нужны союзники и международная координация. Не Трампу. Он выбрал дипломатическую самоизоляцию, приостановив американские выплаты Всемирной организации здравоохранения.

Даже если он высказал некоторые справедливые претензии, односторонний шаг президента был широко раскритикован остальным миром.

Шеф внешней политики Жозеп Боррель выразил сожаление по поводу решения Трампа. Оно не может быть оправдано, когда усилия ВОЗ необходимы, чтобы сдержать пандемию и преодолеть её последствия. Только объединёнными усилиями мы сможем преодолеть этот кризис, который не знает границ, сказал Боррель.

Домашнее кино с площади

А вот пример заботы государства о своих гражданах.

Для развлечения тех, кто сидит взаперти в своих квартирах, в Мадриде был развернут переносной кинотеатр. Люди чувствовали единение, оставаясь разобщёнными".