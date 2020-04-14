Как коронавирус сказывается на жизни инвалидов в Европе?

46-летний Сезар Хименес потерял контроль над значительной частью тела в 2003-м из-за травмы мозга. В прошлом учитель иностранных языков из Малаги, он смог сохранить активный образ жизни благодаря поддержке семьи и личного помощника. Пандемия COVID-19 перевернула заведённый порядок.

“Если мой личный помощник заболеет, родители не смогут поставить меня в душ или оказать другую помощь в том, что касается личной гигиены”, - рассказал он корреспонденту Euronews Джеку Пэрроку.

Лица, осуществляющие уход за инвалидами, в большинстве стран Евросоюза не значатся в регистре медперсонала. С началом эпидемии COVID19 их не обеспечили масками и другими средствами защиты.

Жительница Брюсселя, Элис Джордж знает об этом не понаслышке. До сих пор к ней каждый день приходила сиделка и личный помощник, но после того, как сиделка заразилась коронавирусом, все обязанности легли на старшую сестру Элис.

“Моя сиделка пока еще не полностью поправилась, но она попросила меня вернуться к работе, чтобы снять часть обязанностей с других и в первую очередь, моей сестры, - говорит Элис. - Мне трудно принять решение, потому что я слишком от них всех завишу»...

Ассоциации, поддерживающие проживание людей с ограниченными возможностями дома, беспокоит, что если карантин затянется, они окажутся в специализированных учреждениях.

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Фрэнк Сьоен представляет European Network on Independent Living: «Мы знаем, что в таких учреждениях люди с ограниченными возможностями оказываются в еще бОльшей изоляции, а также то, что там гораздо выше риск заражения, ведь они находятся в слишком тесном соседстве!»

Так случилось с Херманом Хилленом: он оказался в спциализированном центре для пожилых людей близ Антверпена после репатриации из Бразилии в связи с осложнениями на прооперированной ноге.

“Один из моих соседей заразился коронавирусом. Неприятное ощущение, это означает, что придется 14 дней провести в 4 стенах. Создается ощущуние, что у вас все забирают, сложно не впасть в депрессию. Уверен, что я не один такой».

Практически все инвалиды входят в группу риска. В Брюсселе корреспонденту Евроньюс напомнили. что здравоохранение в ЕС является национальной компетенцией и подчеркнули, что Еврокомиссия - в период пандемии = обязана защищать права всех граждан, не только инвалидов.

В свою очередь еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит напомнил, что все средства из Европейского социального фонда и Фонда помощи особо нуждающимся категориям граждан должны сейчас использоваться государствами-членами дл помощи в первую очередь людям с ограниченными возможностями, особенно если кризис затянется.