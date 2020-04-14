Угроза и помощь инвалидам во время европейской эпидемии

46-летний испанец Сезар Хименес потерял контроль над значительной частью тела в 2003 году в результате травмы мозга. До сих пор этот бывший учитель из Малаги, вёл активный образ жизни, благодаря поддержке семьи и сиделки, которую он называет личным помощником. Но эпидемия коронавируса нарушила обычный порядок:

“Если мой личный помощник заболеет, родители не смогут меня даже помыть в душе".

Лица, осуществляющие уход за людьми с ограниченными возможностями, в большинстве стран Евросоюза не значатся в регистре медперсонала. Им не выдают масок и прочих средств защиты.

Элис Джордж живёт и работает в Брюсселе. Раньше к ней каждый день приходила медсестра, но с тех пор, как началась эпидемия, она может полагаться только на близких родственников:

“Моя медсестра, у которой обнаружили коронавирус, ещё не совсем вылечилась. Она спрашивает меня, может ли она выйти на работу и взять на себя обязанности, которые легли на других, и прежде всего, мою сестру".

Организация, поддерживающая проживающих дома людей с ограниченными возможностями, опасается, что их в итоге переведут в специализированные учреждения.

Именно так случилось с Херманом Хилленом: он оказался в центре для пожилых людей недалеко от Антверпена после того, как его репатриировали из Бразилии в связи с осложнениями на прооперированной ноге.

“Один из моих соседей заразился коронавирусом. Очень неприятное ощущение, это означает, что я безвылазно проведу 14 дней в своей комнате".

Однако о таких инвалидах стали заботиться сейчас больше. Британский врач Осси Стюарт надеется, что медицинское обслуживание будет улучшаться и после вспышки коронавируса:

«В настоящее время мы наращиваем возможности в системе здравоохранения и социальных системах. Я не думаю, что мы это потеряем".

Еврокомиссар по социальным правам Николас Шмит написал, что Европейский социальный фонд и Фонда поддержки наиболее нуждающихся категорий граждан могут использовать все имеющиеся средства для помощи инвалидам, особенно если кризисная ситуация затянется.

Тем временем больницы вынуждены сортировать пациентов, за жизнь стоит бороться. Защитник прав людей с ограниченными возможностями Фрэнк Сьоен опасается, что предпочтение будет отдаваться не им:

"Инвалиды могут по умолчанию рассматриваться как группа людей, которые не имеют равных с другими шансов на выживание и, следовательно, не должны получать неотложную помощь».

Такие люди, как Сезар, Элис и Херман могут считаться жертвами европейской эпидемии, даже не заразившись коронавирусом.