Бельгийский картофель фри страдает от карантина

Бельгия знаменита своим картофелем фри (или фрит). Но из-за самоизоляции её жители стали меньше покупать это национальное блюдо.

Закрылось большинство лавок с фритюрницами. К ним раньше стояли очереди за кульками с нарезанной, поджаренной и политой соусами картошкой.

Впервые в истории картофельный сектор обращается за поддержкой к правительству, - сказал глава ассоциации Belgapom Ромэн Кулс. – Мы сталкиваемся с огромными трудностями и на европейском уровне, потому что в общей инфраструктуре законодательства и инструментов на случай кризисных ситуациях наш продукт нигде не упоминаются. Мы также ищем решения и для фермеров".

90% бельгийского картофеля обычно экспортируется. Но после введения ограничений на международные поездки и закрытие по всей Европу ресторанов, цепь поставок продуктов питания оказалась нарушенной.

Невостребованные клубни убраны с полей, но накопились на фермах, где не имеется достаточных средств для их хранения.

"Коронавирус когда-нибудь закончится, надеюсь, что завтра, но боюсь, что немного позже, - продолжал глава картофельной ассоциации. - Некоторые люди просят нас по такому случаю провести большой национальный фестиваль бельгийской картошки фри, чтобы повеселиться и отпраздновать конец этого кризиса!"

Европейская комиссия не представила пока никакой конкретной программы, чтобы помочь тем, кто выращивает, жарит и продаёт бельгийский картофель, перенести период падения на него спроса.