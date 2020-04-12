Россия и другие страны ОПЕК+ согласились добывать меньше нефти

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти в мае и июне на 9,7 млн барр./сутки. Во втором полугодии 2020 снижение составит 8 млн барр./сутки, затем с января 2021 по апрель 2022 года — 6 млн барр./сутки. Соглашение членов ОПЕК+, включая Россию, было достигнуто после долгих переговоров, которые затягивались из-за несогласия Мексики с предложенными ей условиями. В итоге требования Мексики были удовлетворены.

Соглашение стало реакцией стран-экспортёров нефти на обвал нефтяных котировок, который был вызван срывом предыдущей сделки в результате конфликта России и Саудовской Аравии, а также пандемией COVID-19, которая привела к глобальному падению спроса на энергоносители.