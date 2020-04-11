Коронавирус: в ЕС ужесточают меры

В странах ЕС ужесточают меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса. В Испании полиция усилила контроль за движением автотранспорта, следя за тем, чтобы люди не отправлялись на выходные за город. Покидать свои дома разрешено лишь в исключительных случаях, а на работу могут ездить только те, чья деятельность совершенно необходима.

На улицы Лондона направлены усиленные наряды полиции, в их задачу входит не допускать скопления людей и направлять домой несознательных граждан, не соблюдающих карантин. Полицейские жаловались на отсутствие достаточных средств защиты, притом, что им порой приходилось иметь дело с агрессивно настроенными прохожими, которые чихали и кашляли.

Итальянское власти ввели крайне строгие меры для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Несмотря на ясную солнечную погоду, которая ожидается здесь в эти выходные, людей просят не выходить на улицу. Во всех городах страны полицейские патрулируют улицы, а в Венеции также и каналы, следя за тем, чтобы никто не нарушал правила.

В Португалии до понедельника останутся закрытыми все аэропорты, осуществляются лишь грузовые авиаперевозки. Действие чрезвычайного положения будет продлено здесь, как ожидается, до 1 мая.