Брюссель выглядит опустившим. Депутаты Европарламента работают из дома в своих странах. Один из них, христианский демократ Петер Лизе, вернулся в Германию, к прежнему занятию:

«Я снова работаю врачом в частной клинике, где я практиковал до конца 2002 года, то есть есть довольно давно. Я могу показать вам кабинет. Здесь я беру анализ крови по утрам у людей, и имею также возможность поверхностно обследовать пациентов. Но я также вместе с коллегами учусь тому, как иметь дело и с более сложными случаями".

Другой медицинский специалист Европарламента, оказавшаяся на переднем крае борьбы с коронавирусом, - это Хрисула Захаропулу, либерал из Франции. В эти дни она трудится в военном госпитале под Парижем. Как она оценивает действия Евросоюза в нынешних условиях?

«Столкнувшись с таким огромным санитарным кризисом, мы сначала не нашли правильного ответа, и это нормально, Но теперь, я думаю, Еврокомиссия и другие, учреждения, использующие современные технологии, решительно подходят к делу. Думаю, мы видим европейскую солидарность".

Это мнение разделяет её немецкий коллега по лечебному и политическому поприщу Петер Лизе.

«Очевидно, что в Европейском Союзе недооценили проблему, особенно в начале. Более недели назад я призвал Европейскую комиссию создать контактный пункт, где могли бы зарегистрироваться все больницы, которые имеют свободные боксы, оборудование и запасы на продолжительное время. Они могли бы объявить, когда они будут готовы забирать пациентов из-за рубежа ».

Оба врача не решаются сделать прогноз о том, когда люди могут вернуться к нормальной жизни. Они считаю, что лучшей защитой от коронавируса является самоизоляция, и ещё рано отменять фактически карантинный режим в тех странах, где он введён.

«Давайте вести себя смиренно и терпеливо, - призывает Хрисула Захаропулу. - Давайте выполнять инструкции и оставаться дома - из уважения к медикам, к себе и к обществу».