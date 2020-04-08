ВОЗ: "Не время расслабляться!"

Не время расслабляться: несмотря на сравнительно позитивные новости из Италии и Испании, Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности снятия ограничений, наложенных на значительную часть населения земного шара.

Коронавирус, может быть, и отступает из некоторых стран, но он ещё не побеждён.

Ханс Анри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

"Сейчас не время для ослабления жёстких мер. Сейчас время для того, чтобы удвоить, утроить совместные усилия по подавлению коронавирса при поддержке всего общества. Я призываю все страны, независимо от их нынешнего положения, усилить свою работу по трём направлениям".

Эти три направления, по мнению ВОЗ — обучать и готовить медицинский персонал, продолжать карантин и самоизоляцию, а также искать новые способы обнаружения и лечения инфекции и делиться своими открытиями в масштабах всего мирового сообщества.

На этом фоне Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подчёркивает, что в целом в Старом Свете пик эпидемии ещё не достигнут. Хотя в Испании и Италии уже говорят о стабилизации, в таких странах как Швеция и Турция развитие эпидемии только начинается.