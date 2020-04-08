Женщины составляют во всём мире 70% от количества людей, работающих в сфере здравоохранения и в социальных службах. Они выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы по дому, чем мужчины.

На необходимость принятия в условиях пандемии коронавируса конкретных мер для поддержки женщин-врачей, медсестёр и ухаживающих за больными указала правительствам Организация объединённых наций.

«Нам нужно обеспечить, чтобы особое внимание уделялось их потребностям, в частности, в средствах индивидуальной защиты, - сказала заместитель исполнительного директора структуры «ООН-женщины» Анита Бхатия. - Нужно создать им такие условия труда, которые не перегружают их иммунную систему, и вовлекать женщин в процесс принятия важных решений. Если включить телевизор и посмотреть, кто говорит о пандемии, но это в основном мужчины».

К настоящему времени режим самоизоляции на дому ввели для своих граждан 90 стран, в которых живёт 4 миллиарда человек. «ООН-женщины» бьёт тревогу по поводу домашнего насилия.

Такие случаи, где жертвами становятся женщины, участились в среднем на 30%; на столько во Франция, на 25% в Аргентине и на 35% в Сингапуре.

«Я настоятельно призываю все правительства сделать предотвращение и пресечение насилия в отношении женщин ключевой частью своих национальных планов реагирования на COVID-19, - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. - Это значит добиться увеличения инвестиций в онлайн-услуги и организации гражданского общества, судебного преследования нарушителей, создания систем сигналов тревоги в аптеках и продовольственных магазинах, придания убежищам статуса необходимых служб и предоставления женщинам возможности обращаться за поддержкой, не оповещая об этом своих обидчиков ».

ООН получает всё больше указаний на то, что экономические последствия вспышки COVID-19 скажутся сильнее на женщинах, занимающихся низкооплачиваемым, небезопасным и неформальным трудом.

Государствам, в том числе европейским, придётся включать в свои программы краткосрочного и среднесрочного восстановления меры, которые повысят экономическую устойчивость женщин к нынешнему и будущим потрясениям.

«Прямо сейчас нам нужно, в частности, чтобы Евросоюз убедил правительства в необходимости долгосрочного инвестирования средств в центральные общественные службы и не подвергал их строгой экономии, - сказала генеральный секретарь Европейского женского лобби Джоанна Мэйкок. – Стимулирующие пакеты должны строиться вокруг реальных условий жизни людей и работы женщин. Нужно обеспечить учёт гендерных аспектов при разработке и внедрении этих инвестиций и механизмов финансирования ».