"Находиться в четырех стенах муторно и тошно": Путин снова обратился к нации

Российские власти выделили более 33 млрд рублей на развертывание коек для больных COVID-19, еще 13 млрд - на закупку техники, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей и машин скорой помощи. Об этом в обращении к нации сообщил Владимир Путин.

Президент РФ также заявил, что медики, работающие с заразившимися коронавирусом, получат доплаты: врачи - 80 тысяч рублей, средний персонал - по 50 тысяч, младший персонал - по 25 тысяч.

Для малого и среднего бизнеса будет сделана отсрочка по налогам на полгода. Тем, кто потерял работу и обратился в службу занятости, должны будут выплачивать пособие по безработице по верхней планке МРОТ - 12 130 рублей.

Правительство также обязано разработать в ближайшие дни программу дополнительной поддержки бизнеса. При этом глава государства подчеркнул, что в первую очередь помощь будет оказана тем предприятиям, которые сохраняют занятость.

Семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал, с апреля по июнь будут получать по 5000 рублей в месяц на каждого ребенка. Помимо этого, еще по 3000 рублей будут выплачиваться на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По словам Путина, для России определяющими станут ближайшие две-три недели. "Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе".

Понимаю, что уже накопились и усталость, и тяжелый груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. <...> Для большинства находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно, но выбора сейчас нет Владимир Путин Президент России

"Дорогие друзья! Все проходит - и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", - заявил российский президент.

Последний раз Путин обращался к гражданам 2 апреля. Тогда он объявил о том, что весь апрель будет в России нерабочим.