Европарламент передаёт ряд своих объектов на борьбу с коронавирусом и помощь нуждающимся. Местные власти уже приняли два его здания - в Страсбурге, где проходят пленарные сессии, и в Брюсселе, где обычно работают комитеты и комиссии.

Председатель Давид Сассоли надеется, что это временная мера:

«Мы решили предоставить одно из наших зданий в распоряжение бездомных и уязвимых членов общества на время этой серьезной санитарно-эпидемиологической ситуации».

В брюссельском корпусе, носящем имя Гельмута Коля, переоборудуют два помещения – одно для лиц без определённого места жительства, другое - для выписанных из больниц пациентов, которые не могут вернуться домой. Кормить их будут парламентские повара.

«Каждый день наши кухни будут готовят более тысячи блюд для нуждающихся, а также для работников здравоохранения, чтобы помочь им, - продолжал Сассоли. - Мы близки к тем, кто страдает, и к тем, кто без устали работает в наших больницах».

Французские власти объявили, что в здании в Страсбурге появится медицинский центр для обслуживания инфицированных. Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч добавил:

«И самое главное. В ближайшие недели там можно будет проводить диагностику. Как все понимают, на фазе выхода из этой пандемии чрезвычайно важно проводить тестирование большого количества людей. Нужно будет решать, необходима ли и дальше самоизоляция тех, у кого болезнь проходила или проходит без симптомов".

С середины марта депутаты и сотрудники Европарламента работают по удалённой связи. Адаптация к новым условиям прошла относительно быстро. Удалось заочно провести пленарное заседание, на котором 90% законодателей проголосовали из дома.