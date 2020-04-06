Власти Италии и Испании регистрируют уменьшение темпа роста эпидемии

В иберийском королевстве зарегистрированы свыше ста тридцати одной тысячи зараженных коронавирусной инфекцией, более двенадцати тысяч человек умерли от COVID-19.

Власти полагают, основываясь на медицинской статистике, что результаты карантина позволили снизить нагрузку на больничную реанимацию и уменьшить рост заболевших, в том числе и тяжелых пациентов. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Еще три недели назад у нас был ежедневный рост инфицированных 22%, неделю назад он уменьшилась на 10%, а сегодня эта цифра почти вдвое меньше и составляет 5%. Мы можем заключить, что эта фаза эпидемии постепенно замедляется. Сальвадор Илья министр здравоохранения Испании

ВОЗ призывает сделать систему проверки на вирусоносительство максимально широкой, но многие страны не обладают ни соответствующей диагностической базой, ни достаточным количеством тестов.

Власти итальянской Ломбардии, области, наиболее пострадавшей от эпидемии COVID-19, ввели обязательное ношение защитных масок на подведомственной им территории.

Жительница Милана полагает, что оно принято слишком поздно: "На мой взгляд, приказывая носить маски, власти должны были позаботиться заранее о том, чтобы раздавать их бесплатно, и не сейчас, а в самом начале вспышки. Ну а мы вынуждены этому решению подчиниться".

Официальный Рим еще несколько дней назад призвал жителей Ломбардии сдавать кровь, чтобы проверить наличие иммунитета к коронавирусу, и на основании содержания антител может быть смягчен режим изоляции, который пока действует в течение всей этой недели.

Во Франции зарегистрированы почти 93 тысячи заразившихся и свыше 8 тысяч смертей.

Резкий рост статистики летальных исходов связан с тем, что в нее последние дни включают и цифры умерших в домах престарелых, то есть вне условий стационара, как было прежде.

Как сообщает МВД, за прошедшие выходные были осуществлены свыше миллиона проверок, в ряде случаев нарушителям выписали штраф, его сумма составляет 135 евро.

В Ирландии глава кабинета, потомственный врач, видя масштабы кризиса, раз в неделю меняет деловой костюм на белый халат, решив вернуться к своей первой профессии терапевта.

В Ирландии в настоящий момент зарегистрированы почти 5 тысяч зараженных, летальным COVID-19 стал для 158 человек.