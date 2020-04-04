Коронавирус: в Италии снизилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии

В Италии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15623 человека, за последние 24 часа умер 681 заболевший. Всего с начала эпидемии выявлено 124 632 случая заражения. Темпы эпидемии немного снижаются: за сутки зарегистрировано 4805 новых случаев. Но власти просят жителей страны соблюдать строгие правила карантина, так как о значительном снижении прироста заболеваемости говорить еще рано.

Выздоровели 20996 пациентов. Снизилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии: в целом по стране используется на 74 меньше коек, а в Ломбардии, где реанимационные палаты были заполнены до предела, в субботу уже насчитывалось на 53 занятых койки меньше.