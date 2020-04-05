Россия: трагедия в Елатьме

Следствие планирует назначить психиатрическую экспертизу задержанному за убийство пятерых человек в Рязанской области. Вместе с тем сообщается, что по данным властей, подозреваемый ранее не был замечен в противоправных действиях.

Трагедия разыгралась в субботу в поселке Елатьма Рязанской области. Мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. По версии следствия, между сторонами произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".