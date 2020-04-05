Уход за новорожденным в условиях COVID-19

В самом конце беременности, за несколько дней до родов Ванессе, жительнице Мадрида, поставили диагноз - коронавирус. Болезнь протекала в легкой форме, здоровью женщины ничто не угрожало, однако, чтобы она не передала вирус ребенку, новорожденного сразу же после появления на свет поместили в карантин на две недели.

По прошествии этого срока врачи позволили Ванессе забрать малыша, но маме приходится быть очень острожной, чтобы не заразить его: она не расстается с маской, а до ребенка дотрагивается только в специальных перчатках, которые меняет несколько раз в день.

"Я думаю любой маме было бы сложно на моем месте. Но утешает, что скоро это все пройдет. Смотрите, нашему малышу уже две недели, а скоро будет месяц, и он сможет познакомиться с дедушками и бабушками, другими членами семьи", - говорит Ванесса.

Ее супруг тоже на страже: "Мы конечно, очень счастливы, но это довольно странное ощущение, - говорит новоиспеченный отец. - я до сих пор не прикасался к своему ребенку без перчаток. Мы ждем не дождемся, когда сможем поцеловать его, как обычные родители".

Теперь счастливые родители вместе с ребенком, но остаются дома. В Испании, как и повсюду в Европе введен режим самоизоляции. Пока пик эпидемии здесь еще не пройден, а число жертв коронавируса перевалило отметку в 10 тыс человек.