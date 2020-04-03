COVID-19 в Британии: проблема с кадрами

Выставочный центр в восточной части Большого Лондона стал первым временным госпиталем, предназначенным для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Планируется, что таких больниц будет несколько. Из государственных клиник сюда направлены врачи и медсестры. Им помогают военные медики и добровольцы.

Анжела Барнс Euronews: "Здесь проходит исключительная логистическая операция. Для лечения пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии уже размещены 500 коек . Есть возможность увеличить число койко-мест до четырех тысяч. Вместе с тем растет озабоченность в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты для медицинского персонала. А это крайне необходимо".

Британское правительство заявляет, что врачи вот-вот получат нужное оборудование и материалы, в том числе 170 миллионов масок. Но дефицит есть. А значит, сохраняется и риски инфицирования медиков.

Еще одна проблема, которую надо решить, связана с аппаратами искусственной вентиляции легких. Сейчас их производят в большем количестве. Но вопрос в том, достаточно ли в этом госпитале обученного персонала для использования ИВЛ.

Клаудиа Паолони, врач-анестезиолог: "Чтобы работать с аппаратами ИВЛ, вам нужен высококвалифицированный персонал, хорошо обученные медсестры, высококвалифицированные врачи, анестезиологи и реаниматологи. И я не совсем уверена, откуда мы наберем такой штат. Здорово, что к нам приходят добровольцы, чтобы предложить свою помощь. Но что касается койко-мест с ИВЛ, я изо всех сил пытаюсь понять, как мы справимся ".

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом приходится на британскую столицу. Улицы Лондона практически опустели. Только карантинные меры, утверждают врачи, не спасут от перегрузки национальную службу здравоохранения.