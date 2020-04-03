Признаки стабилизации в Испании

Власти Испании заявляют о наступлении пика распространения коронавирусной инфекции в стране. За прошедшие сутки сончались 932 человека, чуть меньше, чем в предыдущие дни. С начала эпидемии заразились свыше 117 тысяч человек, за последние 24 часа выявлено 7400 новых случаев.

В координационном центре предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения говорят о признаках стабилизации. Мария Хосе Сьерра заявила: "Согласно полученным данным, число новых случаев заражения на 7% выше, чем вчера, можно говорить о том, что подтвеождается тенденция к снижению. К такому же выводу мы приходим, анализируя данные по числу госпитализированных и попавших в отделения интенсивной терапии".

Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 10935 человек. Заболевание ударило по домам престарелых: в Мадриде в марте скончались 6% жителей пансионатов, такой уровень смертности в три разы превышает обычный показатель. Власти пока решают вопрос о необходимости продления после 11 апреля действия режима повышенной готовности.