COVID-19: самый мощный очаг эпидемии находится в США

В США за каждый истекший час на протяжении суток 24 часа от COVID-19 умирали по 48 американцев. Общий итог летальных исходов за день составил 1 169 человек, это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране.

В Нью-Йорке мэр города рекомендовал жителям прикрывать лицо шарфами или банданами.

Система медицинской помощи в стране такова, что многие миллионы американцев не имеют никакой страховки, и кто и за какие деньги будет их лечить от недуга, пока неизвестно.

На эту тему во время своего ежедневного брифинга в Белом доме высказался Дональд Трамп.

Президент США заявил: "Мы стараемся сейчас провести новые правила через Конгресс, чтобы утвердить процедуру, которая позволит этим людям получить деньги и ими расплачиваться за лечение, потому что прежние законодательные акты в такой ситуации не работают".

Второй вопрос - оснащение больниц самым необходимым, в том числе масками для медперсонала и аппратами ИВЛ для пациентов.

Глава американской администрации заметил, что "в течение недели, полутора недель от силы, начнут прибывать первые партии, но для того, чтобы иметь запас, нам потребуется время. Штаты в данном случае могут сами создавать свои собственные резервы аппаратов ИВЛ. Мы в данном случае выполняем роль гаранта, мы страхуем, но мы не занимаемся непосредственно размещением заказов, мы и так уже много сделали".

Медработники, со своей стороны, возмущены недостатком средств защиты, включая дефицит стерильных халатов и масок, они требуют немедленно решить эту проблему, поскольку у них, находящихся на линии фронта в войне с эпидемией, самый высокий риск заразиться коронавирусом.