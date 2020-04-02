Отношения ЕС-КНР проходят испытание коронавирусом

Коронавирус вновь привлёк внимание к отношениям между Евросоюзом и Китаем. Некоторые политики в Брюсселе расценивают предложенную Пекином помощь в виде врачей и медицинских материалов как пропагандистский жест. Появился даже термин «дипломатия масок" как средство сохранить и получить выгодные европейские контракты.

Другие считают, что КНР проявляет к ЕС больше солидарности, чем его члены друг к другу.

Еврокомиссар по внутреннему рынку отметил, что и Европа помогала Китаю на начальных этапах эпидемии:

«Давайте вспомним, как Китай обратился за помощью к Европе, и мы в ответ отправили более 50 тонн оборудования стоимостью в 100 миллионов евро, - сказал Тьерри Бретон. - Теперь мы видим, что Европа становится эпицентром после Китая, и Китай помогает нам. Заметим, что Франция и Германия предоставили Италии больше масок, чем Китай. Европейская солидарность очень даже присутствует ".

Специалисты предполагают, что COVID-19 появился на городском рынке в Ухани. В связи с этим некоторые члены Европарламента призвали усилить защиту европейских потребителей, учитывая, что в этом году должно быть подписано инвестиционное соглашение между ЕС и КНР.

«Мы не можем присоединиться к торговой системе, которая ставит под угрозу жизнь китайцев и всех остальных, - сказал "зелёный" из Португалии Франсишку Геррейру. - Мы должны занять конструктивную, но жесткую позицию на переговорах, чтобы заставить эту страну принять меры санитарного контроля, которые будут защищать её и всех нас".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который ранее критиковал китайскую «политику щедрости», на этой неделе взял более примирительный тоном. Он написал:

"Какие бы перемены нас ни ждали, Евросоюз должен оставаться объединяющим фактором, наращивая совместные усилия с Китаем и Соединёнными Штатами в отношении пандемии и её последствий».

Международная торговля будет иметь решающее значение в преодолении надвигающегося экономического кризиса. Эксперт по отношениям между ЕС и Азией считает, что словесная война между партнёрами здесь неуместна:

«Мы собираемся восстанавливать опустошённые национальные хозяйства, возвращать людей на рабочие места, трудоустраивать их, возвращать им их жизни, - сказала Шада Ислам. - Это потребует, чтобы мы сотрудничали, не допускали протекционизма. Народы должны быть вовлечены в свободную и открытую торговлю, инвестировать в экономики друг друга "

Переговоры о установлении более тесных китайско-европейских отношениях тянулись в течение семи лет. Им мешало то, что предыдущая Еврокомиссия видела в Китае системного соперника.