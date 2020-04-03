Добровольцы в борьбе с COVID-19

Пандемия COVID-19 создает множество социальных чрезвычайных ситуаций. Чтобы справиться с ними, государственных программ бывает недостаточно, и тогда решение проблем берут на себя добровольцы.

Италия

В итальянском Бергамо бригада врачей-волонтёров посещает инфицированных пациентов на дому. Когда из называют героями, медики смущаются.

"Я переживаю эту ситуацию спокойно, - говорит 32-летняя Моника Пагани. - И ощущаю себя не героем, а обычным человеком, который просто делает свою работу".

Испания

В Испании полицейские теперь выезжают по вызову не только тогда, когда нужно навести порядок, они спешат на помощь и когда им звонят пожилые люди, попавшие в беду. Кто-то упал и не может подняться самостоятельно, у кого-то бытовые проблемы, у кого-то паническая атака или страх одиночества.

"Когда мы приезжаем, они успокаиваются, расслабляются, - рассказывает полицейский Рикардо Гутьеррес. - Часто они обращаются именно к нам, потому что не хотят беспокоить и подвергать риску своих родных".

Ирландия

10-летний ирландец Райан бы приятно удивлён, когда в день рождения его пришли поздравить местные полицейские и спасатели. Мальчику было присвоено звание почётного члена благотворительного фонда Little Blue Heroes.

Райан страдает респираторным заболеванием и с 1 марта не может покинуть свой дом в Дугласе. Ему сказали, что когда карантин будет снят, он сможет вместе со спасателями патрулировать свой район.

Франция

Во Франции пожарные бригады заменили большей частью пожилых добровольцев из ассоциации Restos du Coeur, которые кормят бездомных горячими обедами и дают им продукты.

Россия

Усложнилась жизнь бездомных и в Москве: с введением карантина НПО и благотворительным организациям стало труднее им помогать.

"Да, везде карантин, - говорит один из бездомных. - Я вот в первый раз смог здесь перевязку сделать. Нигде не могу, даже в больнице. Скорую даже вызывали вчера, и скорая не помогла".

Волонтёры из общественной организации "Дом Друзей" ежедневно посещают различные точки российской столицы, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и, по их словам, число таких людей растёт.