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Италия

Италия: пик эпидемии, возможно, пройден

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Бергамо: доставка кислорода пациентам на дому
Бергамо: доставка кислорода пациентам на дому   -   Авторское право  Claudio Furlan/LaPresse
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В Италии за последние сутки скончались 727 человек: на 110 меньше, чем на день ранее. А новых подтверждённых случаев — 2973, на тысячу с лишним меньше.

Власти страны уже накануне выражали надежду на то, что пик эпидемии пройден, и в ближайшее время скорость распространения COVID-19 начнёт снижаться.

При этом в Ломбардии — наиболее пострадавшем регионе — объявили, что у них рост темпов заражения коронавирусом прекратился. На этот регион приходится больше половины всех смертей, но и 2/3 выздоровевших — тоже в Ломбардии.

От болезни оправились почти 17 тысяч итальянцев из 110 тысяч заболевших. Число скончавшихся превысило 13 тысяч.

Но несмотря на проблеск надежды в северных районах, медики опасаются второй волны на юге Апеннинского полуострова. Рим в среду принял решении продлить карантинные меры до 13 апреля.

По словам папы римского Франциска, пережить длительную изоляцию людям помогают в том числе средства массовой информации. Сотрудникам СМИ, которые остаются на рабочем месте, он посвятил утреннюю молитву в своей ватиканской резиденции.

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