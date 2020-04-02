В Италии за сутки от коронавируса умерли 760 человек, число жертв почти достигло 14 тысяч - власти

В Италии за сутки от коронавируса умерли 760 человек, число жертв почти достигло 14 тысяч. Италия занимает первое место по количеству смертей от коронавируса из всех стран мира.

Общее число зараженных за все время эпидемии превысило 115 тысяч (в это число входят как умершие, так и уже выздоровевшие). Больных на сегодня более 83 тысяч человек.

По официальным данным, у более чем 60% зараженных вообще нет никаких симптомов или симптомы выражены слабо.

Карантин в Италии продлится по меньшей мере до 13 апреля. Несколько дней назад власти выразили надежду на то, что пик эпидемии пройден и в ближайшее время скорость распространения COVID-19 начнёт снижаться.