Как спасти европейскую экономику от коронавирусного кризиса

Впервые в истории ЕС приостановлено действие бюджетных ограничений, в то время как экономическая жизнь замерла из-за коронавирусной пандемии. Сможет ли Европа предотвратить серьёзных экономический кризис? Ответ на этот вопрос ищем в программе «Реальная экономика».

Евросоюз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста, который ограничивает размеры бюджетного дефицита. Европейский центробанк объявил беспрецедентную программу покупки облигаций на 750 миллиардов евро и пообещал сделать «всё, что нужно», чтобы спасти экономику.

С началом коронавирусной пандемии в Европе многие компании были вынуждены полностью прекратить свою деятельность. В Барселоне, в одном из важнейших для европейского туризма городов, влияние кризиса ощущается особенно сильно. Второй после борьбы с коронавирусом задачей становится преодоление экономических последствий пандемии. На национальном и общеевропейском уровнях принимаются меры для защиты предприятий и работников.

Туризм в Испании обеспечивает значительную долю ВВП и этот сектор серьёзно пострадал от кризиса. Владелец ресторана в Барселоне Эрик Бассет рассказал, что был вынужден отправить 20 сотрудников в вынужденный отпуск:

«Неизвестно, когда вернутся клиенты. Неизвестно, будет ли вообще ещё международный туризм в Барселоне. На самом деле нам нужны конкретные меры поддержки, реальная помощь для наших сотрудников, для нас, чтобы мы могли снова открыться, чтобы были деньги в кассе для каждодневной работы».

Бассет переживает типичные для туристического бизнеса проблемы времён пандемии. Отчасти надежды на спасение предприниматели связывают со смягчением бюджетных правил в Еврозоне. Испанскому правительству это уже позволило выделить 200 млрд евро (20% ВВП) на поддержку национальной экономики. Глава Каталонской ассоциации туризма Роберто Торрегросса надеется, что власти смогут оперативно найти общее решение для бизнеса:

«Мы, вероятно, осуществим в итоге лишь половину от того объёма продаж, который был запланирован. Если не объединить усилия банков, правительства, поставщиков и клиентов, мы не сможем справиться с этими проблемами. Надо, чтобы лидеры стран ЕС действовали твёрдо и проводили общую политику, единую политику».

От нынешнего кризиса уже пострадали 96% малых и средних предприятий в Испании. Страна может потерять почти полтора миллиона рабочих мест. Даже после решения ЕЦБ создать чрезвычайный фонд в размере 750 млрд евро многие вопросы остаются неразрешёнными, — говорит вице-президент Национальной федерации независимых работников Селия Ферреро:

«Обсуждается действительно много разных мер, но до сих пор ничего не предпринято. Мы опасаемся, что в результате, когда, наконец, будет достигнут консенсус, будет уже поздно пытаться избежать кризиса, который, несомненно, окажется очень глубоким. И мы будем очень разочарованы, если не увидим единую и солидарную реакцию на этот кризис, выделения столь необходимых средств и понимания, что все оказались в одной лодке. И так много малых и средних предприятий, фрилансеров, которые останутся не у дел».

О том, как Евросоюз будет поддерживать граждан и предприятия в условиях пандемии и кризиса в интервью Euronews рассказал еврокомиссар по экономической политике Паоло Джентилони.

Euronews: Меры поддержки экономики, которые принимают страны-члены Евросоюза для противостояния кризису, ведут к увеличению долгов. Но что с этими обязательствами делать дальше?

Паоло Джентилони: Я бы мог ответить так: «доверьтесь ЕЦБ», чтобы не усложнять. Я думаю, что ЕЦБ и все центральные банки в целом отреагировали очень серьёзно. Я думаю, чрезвычайная программа пандемических закупок ЕЦБ очень важна для того, чтобы стабилизировать рынки и предотвратить фрагментацию экономики, особенно в зоне евро. На данный момент, по моему мнению, все эти меры воздействия вполне способны удержать ситуацию под контролем.

EN: Как вы считаете, сейчас подходящее время для выпуска «коронабондов»?

ПД: Выпуск бондов для финансовой сферы — это мера, которую надо принимать в чрезвычайной ситуации. Сейчас нам надо разделить обязательства, ведь речь идёт о том, с чем ни одна страна, независимо от её экономической силы и слабости, не может справиться в одиночку.

EN: Но всё-таки сейчас подходящий момент для «коронабондов»? И надо ли воспринимать отказ Германии и Нидерландов как отказ от солидарности с более слабыми странами?

ПД: Отказ от солидарности в такое время поставит под угрозу весь наш проект. Мы будем обсуждать имеющиеся варианты, в том числе и те, что ещё не были на повестке дня. Можно использовать Европейский стабилизационный механизм, можно выпустить бонды, есть ещё бюджет Европейского Союза, в котором можно усилить роль Инвестиционного банка. Я думаю, что министрам финансов придётся рассмотреть широкий перечень решений, чтобы прийти к консенсусу относительно мер, необходимых в ближайшем будущем.

EN: Сейчас много говорят о том, как будет выглядеть мир после коронавирусного кризиса. Как вы думаете, надо ли изменить соглашения ЕС?

ПД: Это не тот вопрос, который надо решать сегодня. Конечно, будет гораздо более активное государственное вмешательство на национальном уровне, роль государства станет сильнее, чем прежде, и мы должны добиваться укрепления системы здравоохранения, увеличения социальных обязательств государства.

Мы должны при этом понимать, что усиление роли государства может означать рост привлекательности авторитарных моделей, как за пределами, так и внутри ЕС — и это может оказаться реальной угрозой для нашего мира после пандемии.