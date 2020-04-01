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Краткий вводный курс спасения европейской экономики

 Euronews
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Краткий вводный курс спасения европейской экономики
Авторское право  euronews
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Когда европейские чиновники, политики и эксперты говорят о преодолении кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, они обращаются к ряду ключевых для этой темы понятий. Вот некоторые из них:

Положение об отказе от обязательств — позволяет странам Еврозоны отказываться от соблюдения ограничений на размер бюджетного дефицита. Нажав на эту кнопку, они могут тратить столько, сколько нужно на поддержку экономики и здравоохранения.

Европейский стабилизационный механизм — это фонд, созданный на случай кризиса, чтобы предоставлять странам займы на условиях проведения антикризисных программ. Он может привлечь более 400 миллиардов евро для борьбы с пандемией и её последствиями.

Коронабонды — выпуск бондов в связи с коронавирусной пандемией называют радикальной мерой Евросоюза, которая призвана перераспределить заложенность, возникшую из-за мер по спасению экономики. Ряд стран выступает против таких мер.

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