Самоизоляция в Москве: как это устроено?

С сегодняшнего дня в Москве начал действовать карантин для всех жителей столицы. О его введении накануне в своем личном блоге сообщил мэр города Москвы Сергей Собянин. Премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить ограничения на всю территорию России. Вот как устроены ограничения.

Куда можно ходить?

Горожанам разрешено ходить на работу, "если вы обязаны ходить на работу", обращаться за экстренной медицинской помощью, ходить в ближайшие продуктовые магазины или аптеки, выгуливать домашних животных на расстоянии 100 метров от дома, выносить бытовой мусор.

В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. сайт Сергея Собянина

В сообщении подчеркивается, что жители страны все еще имеют право въезжать или выезжать из Москвы, ограничения касаются только передвижений внутри города.

Для контроля за выполнением этих правил власти планируют организовать систему специальных пропусков, которые будут выдаваться в порядке, установленном Правительством Москвы.

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан, - говорится на сайте мэра. - Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль".

Находясь в общественных местах, москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию от других людей в 1,5 метров. Исключение - поездки на такси. Для обеспечения правильного дистанцирования мэрия обязывает организации "нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории".

Какие услуги запрещены, а какие - нет?

В Москве запрещена работа баров, ресторанов, салонов красоты, спортзалов, магазинов, кроме продуктовых точек, аптек и зоомагазинов. Также могут продолжать принимать посетителей отделения связи.

Ограничения не распространяются на доставку продуктов и товаров и на ресторанное обслуживание на вынос при условии, что посетители не будут находиться в помещении общепита.

Горожанам также закрыт доступ в парки, закрыты концертные площадки, театры и кинотеатры. Указ, подписанный мэром, также запрещает оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной помощи.

Какое наказание грозит нарушителям?

В понедельник российский Кабмин одобрил поправки в административный кодекс, которые предполагают штрафы нарушителям карантинных мер.

По новым правилам, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если должностное лицо - от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На какую поддержку могут рассчитывать москвичи?

Правительство Москвы разработало ряд мер для поддержки жителей столицы во время карантина. Одной из главных мер станет пособие по безработице для тех, кто потерял работу из-за карантина. Размер пособия составит 19 500 рублей в месяц.

На сайте Сергея Собянина уточняется, что "выплата будет назначена автоматически, без заявлений" без указания деталей того, при каких условиях можно рассчитывать на выплаты.

Москвичи с легкой формой течения COVID-2019, которым предписано лечение на дому, должны бесплатно получать антивирусные препараты. Их доставкой займутся скорая помощь, сотрудники поликлиник и волонтеры.

Если обладатель проездного не совершил ни одной поездки на общественном транспорте с 30 марта пл 3 апреля, срок действия билетов будет автоматически продлен на 5 дней. Приостановленные студенческие и школьные проездные продлят на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

В Москве уже зарегистрировано больше тысячи случаев заболевания COVID-19. "Вводимые сегодня меры являются абсолютно необходимыми, - подчеркнул Собянин. - Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас".

Эксперты полагают, что для того, чтобы сдержать пандемию, властям придется прибегнуть к еще более жестким ограничениям.