Выгул собаки как средство избежать карантина

Уже несколько недель Италия парализована эпидемией коронавируса. Сколько это продлится, пока никто не знает. Тем временем страна живет в условиях карантина: с 10 марта действуют строгие меры, гражданам предписывается оставаться дома и не без крайней необходимости на улицу не выходить.

Впрочем, выгул домашних животных рядом с домом разрешается. Вирус или не вирус, а выводить четвероногих друзей на улицу все-таки надо. Для них это необходимость, а для хозяев - возможность выйти из квартиры без риска быть оштрафованными.

Однако некоторые увидели в этом лазейку и стали использовать собак для того, чтобы нарушить карантин. "Буквально сегодня при мне карабинер проверил документы у мужчины, оказалось, что он живет вообще в 3 километрах отсюда", - говорит Патриция, жительница одного из центральных квартаров в Риме.

Наблюдаются даже случаи, когда итальянцы сдают своих питомцев в "аренду": соседи гуляют с собаками по очереди. Кому в действительности принадлежит животное, полиции проверить сложно.

"Иногда ко мне на прием приходят люди со своими питомцами, и я вижу, что с их питомцами все в порядке и что этим людям им просто не хочется сидеть дома, - говорит Франческа, она работате в ветеринарной клинике. - Это довольно безответственный подход. Мне кажется, они до сих пор не осознали, насколько серьезная ситуация сложилась в Италии".

Как показывает статистика, из всех стран Европы именно Италия оказалась наиболее сильно затронута эпидемией коронавируса. Число жертв уже превысило 7 тысяч человек.