Срочная новость
This content is not available in your region

Италия

Выгул собаки как средство избежать карантина

Комментарии
 Сергей Щербаков
euronews_icons_loading
Выгул собаки как средство избежать карантина
Авторское право  euronews
Размер текста Aa Aa

Уже несколько недель Италия парализована эпидемией коронавируса. Сколько это продлится, пока никто не знает. Тем временем страна живет в условиях карантина: с 10 марта действуют строгие меры, гражданам предписывается оставаться дома и не без крайней необходимости на улицу не выходить.

Впрочем, выгул домашних животных рядом с домом разрешается. Вирус или не вирус, а выводить четвероногих друзей на улицу все-таки надо. Для них это необходимость, а для хозяев - возможность выйти из квартиры без риска быть оштрафованными.

Однако некоторые увидели в этом лазейку и стали использовать собак для того, чтобы нарушить карантин. "Буквально сегодня при мне карабинер проверил документы у мужчины, оказалось, что он живет вообще в 3 километрах отсюда", - говорит Патриция, жительница одного из центральных квартаров в Риме.

Наблюдаются даже случаи, когда итальянцы сдают своих питомцев в "аренду": соседи гуляют с собаками по очереди. Кому в действительности принадлежит животное, полиции проверить сложно.

"Иногда ко мне на прием приходят люди со своими питомцами, и я вижу, что с их питомцами все в порядке и что этим людям им просто не хочется сидеть дома, - говорит Франческа, она работате в ветеринарной клинике. - Это довольно безответственный подход. Мне кажется, они до сих пор не осознали, насколько серьезная ситуация сложилась в Италии".

Как показывает статистика, из всех стран Европы именно Италия оказалась наиболее сильно затронута эпидемией коронавируса. Число жертв уже превысило 7 тысяч человек.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.