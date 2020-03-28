Первая жертва коронавируса в Петербурге

Первый случай смерти заражённого коронавирусом зарегистрирован в Петербурге. Как сообщил губернатор Александр Беглов, умер один из пациентов Боткинской больницы. По официальным данным, всего в Северной столице COVID-19 заболели 37 человек. За сутки зафиксированы 11 новых случаев заражения.

В России насчитывается более 1200 заболевших, больше всего — в Москве (817 случаев). На втором месте — Подмосковье (85 случаев). Петербург занимает третью строчку.

Тем временем правительство России утвердило перечень товаров и услуг первой необходимости, которые могут продаваться в период действия карантинных мер. В частности на нерабочей неделе с 30 марта, как передаёт ТАСС, должны быть закрыты все кафе, бары и рестораны. Предприятия общественного питания могут продавать еду только на вынос или с доставкой.