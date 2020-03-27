Передачу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"В связи с тем, что правительство Бельгии посадило страну на карантин, мы, журналисты, продолжаем работать в необычных условиях - как и любые другие профессионалы. Я разговариваю с вами из почти пустой студии, наши корреспонденты работают удалённо, чтобы сообщать новости.

Интервью больше не проводятся с глазу на глаз, а только через Skype или FaceTime. Это хорошо работает, поскольку политики, правительственные чиновники и эксперты также сидят взаперти, занимаясь делами из своих жилых помещений или импровизированных офисов.

В данном случае технология - это большое благо, а не проклятие, и люди удивляются тому, как много всего можно делать удалённо. Может быть, однажды историки будут вспоминать 2020-й как год, когда глобальные общества резко изменили свой образ деятельности. Последствия, конечно, мы увидим только в предстоящие годы.

Уже сейчас бизнес приспосабливается карантину, чтобы оставаться на плаву – кто как может. Например, в Бельгии книжные магазин остаются открытыми на определенных условиях.

Один из крупнейших в Брюсселе позволяет своим клиентам сделать заказ по телефону, а потом забрать свою покупку, не входя в магазин, или получить её с доставкой на дом.

Есть множество других людей, которые заботятся о других или помогают нам всем пережить этот кризис. В первую очередь это врачи, медсестры и санитары.

Есть рабочие в супермаркетах и ​​продуктовых магазинах, пекари, мясники, бакалейщики, фармацевты. Есть люди, которые забирают наш мусор, доставляют еду или почту.

И, конечно, есть мужчины и женщины в органах правопорядка, которые работают на передовой, защищая нас.

Вот вам вопрос: что должен делать хороший гражданин, чтобы оставаться в безопасности и защищать других? Ответ: мыть руки как можно чаще.

Теперь, что должен делать хороший европейский гражданин? Ответ: мыть руки, напевая Девятую симфонию Бетховена, неофициальный гимн Европы. Как это делать, показала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Впервые исполненная в 1824 году в Вене, «Девятая» Бетховена была примечательна по нескольким причинам. Она была длиннее и сложнее любой симфонии того времени и требовала гораздо больших оркестра и хора в финальной части.

Сочинённая на слова «Оды к радости» Фридриха Шиллера, она до сих пор является одним из самых вдохновляющих музыкальных произведений в истории. Потому что она воспевает единение, братство и сплочённость - иными словами, это именно то, что нам нужно во времена коронавируса.

Я понимаю, эта вы не всегда испытываете душевный подъём, когда моете руки и что-то мурлычете.

Роттердамский филармонический оркестр, разобщённый карантином, устроил онлайн-представление, в котором 17 музыкантов играют каждый в своей гостиной".