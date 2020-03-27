Обычно оживленный Европейский квартал в Брюсселе из-за карантина обезлюдел. Чем занимаются в вынужденном затворничестве политики?

Венгерский евродепутат общается со внешним миром по видеосвязи Skype:

"Это моя гостиная, - показывает Каталин Чеа. - А вот мой лучший компаньон - собака Кира. Работаю я на этом компьютере, выхожу на этот балкон. Больше особенно здесь ничего не увидишь. Но в доме уютно и хорошие условия для труда. Тем не менее я с нетерпением жду, когда вспышка болезни закончится, и Европарламент вернётся к нормальной деятельности.

Коллегам запомнились страстные выступления Каталин против венгерского правительства в Брюсселе и Страсбурге. Но с усилением пандемии она переехала работать в своём доме в Будапеште. В свободное время этот бывший гинеколог пытается помочь местным больницам.

"Венгерские службы здравоохранения ищут добровольных помощников, сейчас им не хватает рабочих рук, – продолжает законодатель. – Особенно нужны люди с медицинским образованием и опытом. Мы собираемся в назначенном месте, и нас направляют туда, где мы больше всего нужны. Я готова делать всё, связанное с лечением и профилактикой, о чем государство меня попросит. Я думаю, в нынешние трудные времена нужно отложить в сторону все наши разногласия. Мы все должны трудиться на общее благо".

Больницы в Венгрии, как и во многих других европейских странах, испытывают нехватку персонала. А Каталин Чеа надеется, что коронавирус скоро исчезнет, и она сможет вернутся к защите демократии.