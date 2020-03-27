Венгрия: под угрозой демократия?

Более десяти стран ЕС уже приняли чрезвычайные меры по борьбе с пандемией COVID-19. Но лишь один из законопроектов, инициированный правительством Венгрии, вызвал всеобщее осуждение. Совет Европы, Европейская комиссия, Европейский парламент и международная неправительственная организация «Репортеры без границ» считают, что этот документ ставит под угрозу демократию.

Глава Европарламента Давид Сассоли так и заявил:

APTOPIX France European Parliament Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Jean-Francois Badias

"Мы считаем, что если будем придерживаться наших ценностей, то сможем лучше противостоять этому кризису и наилучшим образом отвечать на чаяния наших граждан. Мы считаем, что в чрезвычайных ситуациях демократия не может быть приостановлена".

Венгерский законопроект о чрезвычайном положении наделяет особыми полномочиями премьер-министра Виктора Орбана, в том числе и возможность из-за эпидемиологического кризиса управлять страной по указу до тех пор, пока это будет необходимо. Вроде ничего нового тут нет, такие меры приняла не только Венгрия. Но дело в том, что действие чрезвычайного положения здесь не ограничено во времени.

Министр юстиции Юдит Варга заверила, что решение о его отмене примет парламент, как только ситуация выправится. Но оппозиция и правозащитники опасаются, что под эгидой борьбы с коронавирусной инфекцией правительство Орбана добъётся ограничения свободы прессы: одно из положений законопроекта предусматривает наказание тюремным сроком до 5 лет за распространение ложной информации о пандемии. Венгерский парламент проголосует по этому документу в следующий четверг.

Чрезвычайное положение в Венгрии из-за коронавируса действует с 12 марта. В стране насчитывается 300 инфицированных, 10 человек скончались, в том числе сотрудник британского посольства.