COVID-19: новый очаг эпидемии - в США

В США зарегистрированы свыше 85 с половиной тысяч зараженных коронавирусом, это на 4 тысячи больше, чем в КНР, в которой первые случаи инфицирования были зафиксированы еще в конце декабря прошлого года. 1 300 американцев с тяжелой формой COVID-19 скончались.

Всего на планете в настоящий момент - более полумиллиона инфицированных. От последствий заражения умерли свыше 24 тысяч человек.

В Италии за последние сутки скончались 662 заболевших - это означает, что каждый час умирали 27 человек.

Накануне сообщалось, что вирусологи предполагают, что пик эпидемии, несмотря на предпринятые меры карантина и многотысячные штрафы за их нарушение, придется на грядущее воскресенье.

В Италии в общей сложности свыше 80 с половиной тысяч заболевших и более 8 тысяч летальных исходов.

В Испании смертей пока в два раза меньше, но скорость распространения инфекции очень быстро приближается к статистике Апеннин.

Закупленные у Пекина для проведения экспресс-диагностики тесты оказались бракованными, степень достоверности результатов от их использования составляет лишь 30%.

Во Франции два мощных очага эпидемии - это регион Эльзаса и Париж с ближними пригородами. Власти накануне сообщили, что мартиролог увеличился на более, чем триста человек, среди умерших подросток, которому шел 17-ый год.

В минздраве полагают, что пик эпидемии в стране ожидается в конце следующей недели, а пока руководство крупнейших парижских больниц сообщило, что горизонт планирования и размещения пациентов с тяжелой формой протекания болезни с недели сократился до 3 трех дней.

Мартин Хирш также заявил, что на одного пациента в критическом состоянии требуется не менее четырех человек медперсонала.

Тем временем власти Китая, опасаясь, что теперь заражение может прийти извне, приказало закрыть все границы Поднебесной, это распоряжение вступает в силу в субботу, 28 марта.