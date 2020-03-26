Чего хотят от Евросоюза участники Саммита по пандемии

Евросоюз действует всё более слажено в борьбе с коронавирусом. В начале кризиса некоторые страны-члены пытались справиться в одиночку, и отгораживались от соседей.

Многонациональный состав брюссельского бюро Euronews рассказывают о позициях своих столиц.

«Германия с опаской следит за дискуссией о коронабондах, поскольку она традиционно против всех видов общего долга", - говорит немец Штефан Гробе.

«Испания - одна из стран, подписавших письмо с призывом к европейской солидарности, - говорит Ана Лазаро. - Это показывает, что Испания входит в альянс южных стран».

«В Венгрии не так много внимания к нынешнему Саммиту Евросоюза, - говорит Шандор Жирош. - Премьер-министр Орбан хочет получить от других лидеров всего одну вещь: чтобы они не критиковали предложенный им закон о чрезвычайном положении».

«Италия, Серджио, - одна из наиболее пострадавшей стран, чего она хочет? - спрашивает ведущий британец Даррен Маккафри. - Это должно быть нечто большее, чем просто солидарность?"

«Прежде всего - избежать опасного раскола между Севером и Югом в Евросоюзе, - отвечает Серджио Кантоне. - В то же время ей нужны некоторые финансовые обещания».

«Президент Эммануэль Макрон добивается от Евросоюза согласия пустить в ход финансово-бюджетные и экономические инструменты, - говорит Грегуар Лори.- Франция хочет, чтобы долгосрочно финансировалось преодолений последствий кризиса".