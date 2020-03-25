Как в Ханое готовят "вирусный" коронабургер

Пока в мире свирепствует эпидемия коронавируса, хозяин сети закусочных в Ханое (Вьетнам) Хоанг Тунг придумал способ, как привлечь клиентов... новым коронабургером.

Точнее, все началось с пожелания его 10-летнего сына, который устал слушать каждый день грустные новости про вирус и попросил отца приготовить что-нибудь веселое.

Так появился "вирусный" бургер, поднимающий настроение. По словам Тунга, блюдо пользуется особой популярностью. "Клиентам нравится. Это своего рода терапия: поедают "вирусные" бургеры и как бы борются с болезнью", - смеется он.

Ингредиенты при приготовлении бургера вполне обыденные и никакого вреда для здоровья не представляют (если не увлекаться, конечно). Но по форме он действительно напоминает коронавирус. С помощью новинки Тунг надеется поправить свои дела, поскольку продажи сильно упали с тех пор, как в конце января во Вьетнаме вспыхнула вспышка COVID-19.