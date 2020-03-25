Евросоюз манит к себе Албанию и Северную Македонию

Евросоюз, наконец, двинул вперёд процесс принятия в свой состав Албании и Македонии. Начать с ними переговоры о члентстве решили министры иностанных дел ЕС.

Еврокомиссар по расширению Оливер Вархаи одобрил это решение в твиттере, написав, что это громкий и ясный Западным Балканам: "ваше будущее в Евросоюзе".

Глава МИД Северной Македонии заявил, что в нынешние трудные времена это решение ЕС свидетельствует о его силе.

Ожидается, что его одобрят на этой неделе главы государств и правительств ЕС. Некоторые из них не выражали желания видеть в своих рядах лидеров западнобалканских республик. Франция в прошлом году потребовала обновления всей стратегии продвижения Союза на Восток и Юг, что и было сделано Еврокомиссией в феврале текущего.

От Тираны и Скопье Брюссель ещё решительнее требует реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и преступностью. А сам Евросоюз сейчас хочет показать, что несмотря на кризис с коронавирусом, он исправно функционирует и способен на серьёзные политические шаги.

В то же время, ЕС пытается противостоять растущему влиянию на Балканах Турции и России.

Евросоюз пытается экспортировать в этот регион демократию и благополучие, но признает, что сам может заразиться теми негативными явлениями, которые он помогает там искоренить. Все стороны процесса уверяют, что сближение с Союзом обеспечит Балканам стабильность.