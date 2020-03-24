КНР: власти отменяют ограничения на въезд и выезд людей из провинции Хубэй

На фоне улучшения эпидемиологической обстановки власти Китая с 25 марта отменяют ограничения на въезд и выезд людей из провинции Хубэй. В ее административном центре, городе Ухань, где впервые был выявлен коронавирус нового типа, ограничения будут сняты 8 апреля. Карантин в Ухани действовал с 23 января. Китай по-прежнему призывает здоровых людей носить маски, поскольку они рискуют заразиться от тех, кто является носителем коронавируса нового типа, но у кого пока не проявляются никакие симптомы.

Ми Фенг, официальный представитель Минздрава Китая : "На материковой части Китая подтверждены 78 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались. Все они зарегистрированы в Хубэе. У 35 человек медики подозревают наличие иинфекции. Накануне из больниц были выписаны 456 пациентов, наблюдение снято с 769 человек, находившихся в контакте с зараженными. Число тяжелых пациентов сократилось до 176".

В Китае насчитывается 142 "завозных" случая коронавируса. Этот показатель растет. Для всех прибывающих в столицу КНР иностранных граждан власти Пекина ввели обязательный 14-дневный карантин.