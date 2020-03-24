Покупателей впускают по одному, внутри нельзя задерживаться надолго. По всему Евросоюзу в связи с пандемией коронавируса власти закрывают места, где возможен непосредственный контакт между людьми.

Но в Бельгии всё ещё работают книжные магазины.

«Если нам придется закрыть магазин, мы закроем. Мы соблюдаем правила, - говорит владелец магазина Filigranes Марк Филипсон. - Люди должны читать. Если же мои сотрудники решат не выходить на работу, я им разрешу. Но сам останусь здесь".

Жители Брюсселя также могут заказать книги с доставкой на дом. Сотрудники делают все возможное, чтобы поддержать людей, которым скучно и одиноко. Здесь продают игры, помогающие коротать время на карантине.

Магазин также жертвует один евро от каждого заказа местной больнице, чтобы она покупала оборудование и медикаменты для лечения заражённых.

Будущее книжных магазинов, как и всех торговых точек, зависит от исхода борьбы с инфекцией. Но владелец говорит, что у его товара нет срока годности, а это значит, что его бизнес в перспективе должен выжить.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы выдержать, - продолжает Марк Филипсон. - Книжный магазин всегда будет нужен. Если кризис продлится 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, люди всё равно будут читать книги. Нам очень повезло, у нас больше шансов, чем у других».

Правительство Бельгии позволяет таким книжным магазинам оставаться открытыми, если они считаются газетными киосками. В них продается, среди прочего, пресса, что делает их важным средством информирования граждан. Таких очагов общественной жизни остаётся всё меньше.