Девять самых красивых мест в Хорватии

Хорватия была перекрёстком между Востоком и Западом на протяжении веков. Бывшая греческая колония, а затем римская провинция, она находилась под влиянием византийцев, османов, Наполеона и австро-венгров. Это сделало Хорватию настоящей жемчужиной с богатым многовековым наследием.

От замков, церквей и театров до еды, вина и музыки - мы составили список из девяти мест, в которых стоит побывать, чтобы по-настоящему познакомиться с хорватской культурой.

Центральный Рынок в Риеке Goran Razic Croatian National Tourism Board

1. Риека, культурная столица Европы-2020

Почему мы выбрали этот город? Риека славится впечатляющей неоклассической архитектурой, центром, в котором всегда кипит жизнь и своим Центральным рынком.

Чем заняться? Что посмотреть? Риека расположена среди гор, которые простираются до самого моря, это эпицентр гастрономии. Отправляйтесь на городской рынок, чтобы прогуляться и попробовать местные деликатесы. Здесь люди обедают с XIX века, а само здание - настоящая жемчужина архитектуры в стиле модерн.

Если вы посетите город в этом году, вам повезло, потому что он был избран европейской культурной столицы 2020 года. Вам на выбор более 600 мероприятий, включая выставки, шоу, оперы, конференции, концерты, фестивали и др. Здесь стоит посетить Музей современного искусства, Детский Дом, Муниципальный музей Риеки, Морской и исторический музей.

Что попробовать? Истринские трюфели! Регион славится своими черными и белыми трюфелями, которые можно найти в местных дубовых рощах.

Загреб, столица Хорватии Kristijan Arsov

2. Загреб

Чем он нам понравился? В Загребе переплелись все вехи истории страны австро-венгерского периода.

Чем заняться? Что посмотреть? Загреб можно практически весь обойти пешком. Посетите неоготический Кафедральный собор, это известный памятник, а также церковь Св. Марка, одно из старейших в городе зданий.

Говорят, что в Загребе больше всего музеев на душу населения в стране, так что вы, вероятно, не успеете посетить их все, но не пропустите Mimara, знаменитый музей изобразительных искусств города, и Загребский муниципальный музей, чтобы познакомиться с историей столицы.

Вы можете совершить экскурсию по улице Ткалчичева, которая на протяжении веков была одной из самых оживленных улиц города, а затем прогуляться по улице Боговичевой, выпить чашечку крепкого хорватского кофе кофе в уютном кафе и понаблюдать за прохожими.

Хорватия славится своим кофе, оливковым маслом и вином. А в её столице можно отведать разнообразные блюда региональной кухни. Попробуйте их на центральном рынке города, который называется Долац. Не проходите и мимо традиционных ресторанчиков "коноба", которые предлагают широкий ассортимент местных блюд.

Вы должны попробовать: grenadir Marša - вкусное блюдо из пасты с луком и сыром; kajzeršmarn - оригинальный десерт с карамелизированными блинами; štrukli из нежнейшего хорватского сыра и знаменитое перечное печенье Paprenjak.

Бонус: если вы приедете поздней весной, вы, скорее всего, попадёте на "Cest is d 'best", один из многочисленных уличных фестивалей, которые превращают город в гигантскую сцену с театральными представлениями, музыкой и всевозможными шоу.

Задар, один из важнейших исторических центров Далмации Aleksandar Gospic Croatian National Tourism Board

3. Задар

Чем он нам понравился? Здесь вы можете познакомиться с 3000-летней историей.

Чем заняться? Прогуляйтесь по старому городу с его многочисленными памятниками. Начните с церкви Святого Доната, которая датируется IX веком? Это крупнейшее дороманское строение в Хорватии. Сегодня оно в основном служит концертной площадкой для конецртов музыки Средних веков и эпохи Возрожденья. С программой вы можете ознакомиться в местном туристическом офисе. Собор Анастасии, построенный в XII-XIII веках, также стоит посетить.

Задар когда-то был крупнейшим городом-крепостью в Венецианской республике, а его стены - отдельная достопримечательность. Это яркий пример венецианского олборонительного искусства XV-XVII веков, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда отправляйтесь к сухопутным воротам, главному историческому въезду в город, построенным в 1543 году. Они считаются одним из самых красивых памятников эпохи Возрождения во всей Далмации.

Вы должны попробовать: знаменитый вишнёвый ликер Marasquin. Столетний рецепт на основе только местной кислой далматинской вишни; сыр Паг, самый популярный сыр в Хорватии, пропитанный средиземноморскими ароматами и оливковым маслом; Le Brodet, рагу из рыбы и крабов.

Собор святого Иакова в Шибенике Zoran Jelaca Croatian National Tourism Board

4. Шибеник

Чем он нам понравился? Шибеник - столица жупании Шибеник-Книн. В городе есть два объекта ЮНЕСКО.

Чем заняться? Первый из памятников, внесённых в Книгу культурного наследия ЮНЕСКО - собор Святого Иакова, базилика XV-XVI веков, известная переплетением готики и архитектуры Ренессанса.

Хорваты, на протяжении опасавшиеся турецкого вторжения, возвели в Шибенике четыре крепости. Самой грозной считалась крепость Святого Николая, Она была построена на расположенная на небольшом острове, чтобы защитить города от нападения с моря.

В Шибенике вы можете прогуляться по средневековым средиземноморским садам, спроектированным знаменитым архитектором Драгутином Кишем. Они расположены вокруг старого монастыря, который также стоит посетить. Сады открыты круглый год, а летом в них часто проводятся мероприятия на открытом воздухе.

Еще одна веская причина для посещения города - традиционные далматинские блюда. Отправляйтесь в таверну на берегу моря и выпейте бокал-другой хорошего вина. Шибеник - главный винодельческий регион страны.

Вы должны попробовать: crni rižot - черный ризотто с кальмарами, подается с тёртым сыром.

Примоштен, вид сверху Hrvoje Klaric

5. Примоштен

Чем он нам понравился? Город расположен на одноимённом полуострове (некогда острове) в обрамлении семи маленьких островков и сохранил все архитектурные особенности средневековой рыбацкой деревни.

Чем заняться? Что посмотреть? Около пяти веков назад во время турецких нашествий жители островка построили стены, башни и мост, соединенный с материком, чтобы защитить город. Когда турки ушли, мост заменили дамбой. Город стоит посетить уже только из-за его уникальной атмосферы хорватской приморской деревни.

Начните с ворот в старый город, посмотрите каменные остатки древних стен. Далее поднимитесь наверх и посетите приходскую церковь Св. Георгия, построенную в XV веке, чтобы полюбоваться прекрасным видом на море.

В Примоштене вы можете попробовать традиционную далматинскую кухню, в частности превосходное красное вино Бабич в сочетании с козьим сыром, прошутто и оливками из Примоштена. А также местную ракию, крепкий напиток, популярный на Балканах.

Город Трогир Denis Peros Croatian National Tourism Board

6. Трогир

Чем он нам понравился? Это настоящий музей под открытым небом.

Чем заняться? Что посмотреть? Трогир считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Центральной Европе городов с романскими и готическими памятниками. Исторический центр города находится под защитой ЮНЕСКО.

Посетите великолепные романские и готические церкви, в том числе собор Святого Лаврентия и средневековую крепость Камерленго, построенную венецианцами в XIV веке. Крепость также используется для проведения концертов, фестивалей, показов фильмов под открытым небом в летнее время. программу можно взять в местном туристическом офисе.

Вы должны попробовать: pašticada - тушёная в вине говядина с овощами и паприкой, одно из самых популярных далматинских блюд; у каждой семьи есть свой рецепт.

Бонус: посещение концерта традиционных групп певцов, состоящих из двух теноров, баса и баритона, которые исполняют песни acapella.

Сплит, второй город Хорватии Kris Sliver

7. Сплит

Чем он нам понравился? Сплит - историческая жемчужина со старым городом и дворцом Диоклетиана, которому 1700 лет.

Что посмотреть? Исторический центр города - это настоящее путешествие во времени. Начните с дворца Диоклетиана, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это удивительно хорошо сохранившийся комплекс IV века. Не пропустите соборСобор Святого Дуйма, который когда-то был мавзолеем Диоклетиана. Центральная часть здания датируется 350 годом нашей эры, что делает его одним из старейших соборных сооружений в мире.

Площадь Перистиль также должна быть в вашем списке, оригинальный римский дворик, где вы можете полюбоваться архитектурой старого Сплита. Каменные памятники, окружающие его, имеют превосходную акустику, здесь летом проводятся оперные и театральные представления.

Позвольте себе затеряться в лабиринте мощёных улиц старого города, окружающих дворец Диоклетиана, а потом найдите вы дорогу к Народной площади свой путь на Народную площадь, чтобы посмотреть здесь на часы. Вы можете закончить свой день прогулкой по набережной Рива, и выбрать себе здесь ресторан по вкусу: Сплит славится своими кулинрарными традициями.

Надо попробовать: soparnik, вкусный пирог с мангольдом.

Бонус: если вы приедете в августе, не пропустите еще одно событие под патронажем ЮНЕСКО: Синьска Алка, Синьска алка (Sinjska alka) — традиционное конное состязание с элементами фольклорного праздника, который с 1717 года проводится в каждое первое воскресенье августа в городе Синь в 45 минутах езды от Сплита.

Остров Хвар и Стари-Град Ivo Biocina Croatian National Tourism Board

8. Остров Хвар и Стари Град

Почему туда стоит поехать? Остров Хвар был заселен с доисторических времен.

Что посмотреть? Расположение Хвара в центре Адриатического морского пути сделало остров процветающим художественным и культурным центром. В Стари Граде находится Общественный театр Хвара, один из первых театров в Европе, который возобновил свою деятельность после более чем 20 лет реставрации. Это культурное сокровище открыто для посещения, и в течение года там организуются представления. С программой можгно ознакомиться в туристическим офисе Хвара.

Стари-Град, один из древнейших городов Европы, был остован эллинами, построившими в северной части острова Хвар колонию Фарос в 384 г. до н.э. Город также внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы должны попробовать: gregada, простая рыба, тушеная с картофелем, считается самым старым способом готовить рыбу в Далмации, вероятно, привезенный греками. Попробуйте салат из осьминога, которым славится Хвар. Запейте его вином Bogdanuša из белого островного винограда.

Дубровник, жемчужина Адриатики Patricia Jekki

9. Дубровник

Почему туда стоит поехать? Его называют жемчужиной Адриатики, и это не зря!

Что посмотреть?Чем заняться? Окруженный крепостями, Дубровник предлагает посетителям архитектурные и культурные шедевры, сохранившиеся на протяжении веков. Начните прогулку с монументальной Porte des Pieux, расположенной в начале Страдун, великолепной главной пешеходной улицы в старом городе. Посетите собор, построенный на руинах церкви XII века, прогуляйтесь по мощёным улицам города, чтобы полюбоваться зданиями в стиле барокко. Позже, в сумерках, поднимитесь по лестнице, ведущей к городским стенам, чтобы увидеть старый город и море на закате, и вы быстро поймете, почему именно в Дубровнике были сняты сцены из легендарного сериала "Игра престолов".

Культурная жизнь Дубровника богата: фестивали, концерты под открытым небом, шоу и выставки. Мероприятия проводятся во многих исторических местах, в том чисде и во Дворце Спонца.

Во время летнего фестиваля в Дубровнике глаза разбегаются: театральные представления, джаз, балет, концерты классической и современной музыки. Симфонический оркестр Дубровника даёт концерт ы в течение всего года, организуя также и сезонные выступления.

Вы должны попробовать: zelena menestra или зелёное рагу, блюдо, которое существует с XV века. Он состоит из копченого бекона и свиной рульки, домашней колбасы, капусты, картофеля и других овощей. Также попробуйте rožata, традиционный средневековый десерт из Дубровника, который выглядит как крем-брюле с добавлением розовой водой или ликером из лепестков роз.