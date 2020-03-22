В Хорватии произошли два землетрясения

В Хорватии произошло сразу два землетряесния. Стихия разыгралась в воскресенье утром. Эпицентр землетрясения магнитудой 5 находился в 6 километрах к северу от Загреба. Очаг залегал на глубине 10 километров. Многие здания в Загребе треснули. Повреждены стены и крыши домов. Бетонные плиты завалили автомобили. Ранее в тот же день сейсмологический центр информировал о землетрясении магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался в 7 километрах м от столицы.