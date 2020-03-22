COVID-19: Чехии и Сербии оказывает помощь Китай

В Центральной Европе неуклонно растет число случаев заболевания COVID-19. В Австрии коронавирусом заразились около 3300 человек. 16 скончались. До 13 апреля в альпийской республике будут действовать ограничительные меры. Жителям страны предписано находиться дома. Но режим самоизоляции и безопасную дистанцию во время прогулок соблюдают не все, что крайне огорчает медиков и раздражает полицию. За нарушение правил оштрафованы не менее 800 человек.

В Чехии количество граждан у которых диагностирован коронавирус, превысило 1000. В республике введен общенациональный карантин. В воскресенье в Чехию из Китая было доставлено семь миллионов масок и респираторов, 120 тысяч защитных костюмов и 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

В Польше коронавирусом заразились свыше 560 человек. Семь пациентов скончались. Власти призывают граждан неукоснительно соблюдать карантин. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч злотых - около 6,5 тысяч в пересчете на евро.

В Сербии от COVID-19 умерли два человека. Инфицировано около 200. В стране действует чрезвычайное положение сроком на 90 дней и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Китай доставил в Сербию десятки тонн медицинской помощи. По вечерам в Белграде, как и в других европейских городах, люди выходят на балконы, чтобы аплодисментами приветствовать работу медиков.