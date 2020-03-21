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COVID-19: аплодисменты врачам и ноктюрны Шопена

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 Елена Караева
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COVID-19: аплодисменты врачам и ноктюрны Шопена
Авторское право  AP/ Claudio Furlan / LaPresse
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В Италии усилия врачей и среднего медперсонала, не считающихся со временем и трудностями, оценивают те, кого они защищают от пандемии COVID-19.

Это может быть гимн, который время от времени слышен с балконов, и который подхватывают жильцы соседних домов, или аплодисменты ровно в восемь вечера, когда таким образом приветствуют труд тех, кто стоит в больницах на вахте.

Та же традиция была подхвачена в соседней Франции, где граждане дружно хлопают в ладоши, подбадривая врачей и медсестер.

Всемирно известный российский пианист Денис Мацуев выступил в совершенно пустом Концертном зале, где сыграл известные произведения Шопена и Чайковского, эту трансляцию могли слушать любители музыки по всей России.

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