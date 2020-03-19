"Безмолвные убийцы": почему коронавирус распространяется с такой скоростью?

Новый коронавирус оказался более заразным, чем свиной или птичий грипп. Как правило, по словам врачей, болезнь сопровождается высокой температурой, сухим кашлем и болью в груди - симптомами, характерными для гриппа.

Однако, как оказалось, у многих коронавирус может протекать вообще без симптомов, и именно с так называемыми "безмолвными разносчиками" врачи связывают столь высокую скорость распространения болезни.

"Тестируйте, тестируйте, тестируйте"

Всемирная организация здравоохранения призывает проводить как можно больше тестов на коронавирус, в том числе среди тех, кто чувствует себя абсолютно здоровым.

Недавно врачи провели эксперимент в небольшом городе на севере Италии в коммуне Во Эуганео, где была зафиксирована одна из самых сильных вспышек коронавируса. Было решено проверить всех жителей - около 3,5 тысяч человек.

Тех, у кого подтвердился COVID-19 и кто контактировал с заболевшими, отправили на карантин. Через полторы недели был проведен повторный тест: число заразившихся за 10 дней снизилось на 90%.

В результате эксперимента выяснилось, что на каждого заболевшего с симптомами COVID-19 приходилось 10 разносчиков, у которых коронавирус никак не проявлялся.

"Неуловимые убийцы"

Несмотря на призывы Всемирной организации здравоохранения, европейские страны, наиболее затронутые эпидемией: Франция, Испания и Италия - пока тестируют только тех, кто обращается с серьезными симптомами, боясь лишней нагрузки на систему здравоохранения.

Однако исследование, которое провели ученые из США, Китая и Великобритании и которое было опубликовано в журнале Science, еще раз доказывает, насколько важно проверять даже людей без симптомов. Согласно этому докладу, в первые недели эпидемии в Китае не были выявлены более 80% случаев заражения, поскольку болезнь у многих протекала бессимптомно. Это привело к еще более быстрому распространению инфекции.

"Незарегистрированные вирусоносители стали причиной заражения в 79% случаев", - отмечают ученые.

Об опасности заражения от людей без симптомов недавно заявил и Лотар Вейлер, директор немецкого института имени Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, половина инфицированных может не знать о своем диагнозе. Ученый также добавил, что у тех, кто переболел коронавирусом, даже бессимптомным, потом вырабатывается иммунитет.