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мир

COVID-19: неожиданный эффект пандемии

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 Елена Караева
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APTOPIX Italy Virus Outbreak
APTOPIX Italy Virus Outbreak   -   Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Никогда такой чистой вода венецианских каналов на памяти жителей города не была.

Пандемия COVID-19 ограничила активность человека и общества, оставив каналы и всю лагуну без катеров, речных трамвайчиков "вапоретто" и гондол.

И это незамедлительно сказалось на самочувствии природы.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Italy Virus OutbreakCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Francisco Seco

Специалисты отмечают, что экология планеты улучшилась.

И вернувшаяся в венецианские каналы рыба, если могла говорить, этот тезис, несомненно, подтвердила бы.

По словам директор программ мониторинга Земли ESA Йозефа Ашбахера, "это грустная констатация известного факта: высокая экономическая активность наносит вред окружающей среде, а ее приостановка приводит к тому, что уменьшается уровень загрязненности атмосферы. Наша планета удивительно красива, но ее природа очень хрупка, и сейчас, я думаю, у многих проснется сознание и они начнут видеть происходящее в другом свете. У человечества, наконец, должны открыться глаза на то, к чему порой приводят его действия".

Научные работники регистрируют резкое падение содержания в атмосфере Земли в том числе и диоксида азота, как в Европе, так и в Китае, где, как сообщается, пик эпидемии COVID-19 уже пройден.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Virus Outbreak Venice Photo GalleryCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Francisco Seco

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