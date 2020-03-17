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Спорт

УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 из-за коронавируса

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УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 из-за коронавируса
Авторское право  Matthias Schrader/The Associated Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года, сообщает пресс-служба Футбольного союза Норвегии.

Игры в 60-летний юбилей турнира должны были проходить в июне и июле сразу в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге. Причём первый матч был запланирован в столице Италии.

Финальные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены пока на конец июня — 27-е и 24-е соответственно. Кроме того, в УЕФА потребовали от всех национальных ассоциаций Европы завершить свои чемпионаты до 30 июня. Сейчас из-за коронавируса приостановлены практически все национальные первенства европейских стран.

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