COVID-19: канадская граница закрыта

С момента, как у супруги канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо был диагностирован COVID-19 , глава кабинета министров страны "кленового листа" находится в изоляции.
Все встречи и беседы проходят в режиме видеоконференций, в стране кленового листа выявлено чуть больше 400 случаев заражения коронавирусом, но закрыть свои рубежи Канада решили уже сейчас.
В США тем временем принимаются чрезвычайные меры с целью обуздать страхи биржевиков и предупредить возможный финансовый кризис. Есть опасения, что пандемия может привести к спаду в экономике.
Но инвесторы не вняли президенту, и фондовые индексы Уолл-стрита продолжили траекторию падения, Доу Джонс потерял около 13 %, это больше, чем в "черный понедельник" биржевого краха в 1987-м году.
Уход в пике не смогли предотвратить действия Федеральной резервной системы, уменьшившей учетную ставку до нуля.