Коронавирус вызвал продовольственную пандемию

После объявления французских властей о введении более строгих мер в стране в связи с пандемией коронавируса в супермаркетах образовались длинные очереди.

Несмотря на то, что продовольственные магазины обещают не закрывать на время карантина, население предпочитает запастись необходимым уже сейчас.

"Мы пришли за покупками после выходных. И это настоящее безумие. Как будто война наступила", — удивляется один из покупателей.

"Мы хотим заполнить холодильник, купить самое необходимое на несколько дней, но мы не собираемся опустошать магазин", — говорит другая.

В Греции, где также действуют жесткие ограничения, некоторые магазины регулируют поток покупателей как внутри так и снаружи. Власти подчеркивают, что риска дефицита нет .

Все хорошо. Мы обеспечены продуктами минимум на ближайшие три месяца, так что реальной опасности и причин для паники нет Адонис Георгиадис министр развития и инвестиций Греции

Итальянское правительство сообщило о такой же ситуации с продовольствием, и по упорядоченным очередям можно предположить, что призыв не поддаваться панике был услышан населением.

Люди уже привыкли ходить по магазинам при таких необычных обстоятельствах.

"Я считаю, что в такой ситуации мы должны быть сговорчивыми и организованными. Я вижу, что люди реагируют положительно", — говорит один из покупателей.

По всей Европе люди все чаще совершают акты солидарности. Эти добровольцы в Румынии закупались всем необходимым для больных и пожилых людей, которые не могут покинуть свои дома.