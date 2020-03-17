Испания потратит на борьбу с вирусом пятую часть годового ВВП

В Испании 11 тысяч военнослужащих мобилизованы на борьбу с распространением коронавируса. В первую очередь солдаты займутся дезинфекцией, а также будут помогать полиции в поддержании порядка в условиях чрезвычайной ситуации.

Испания сейчас вторая в Европе и четвертая в мире по числу заразившихся: более 11 700 человек, из которых более 530 скончались.

Мадрид выделяет на борьбу с инфекцией 200 миллиардов евро — пятую часть годового ВВП страны. Половина этой суммы пойдёт на поддержание экономики на плаву.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Платёжеспособным компаниям нужна ликвидность, и мы гарантируем, что в течение кризиса сохранятся занятость и экономическая активность. Эля этого мы одобрили создание кредитной линии, общественных гарантий общей стоимостью до ста миллиардов евро".

В ночь на вторник королевство закрыло свои границы для иностранцев. Режим чрезвычайной ситуации позволяет правительству ограничивать свободу передвижения, реквизировать товары и брать под контроль организации и предприятия, например частные больницы.