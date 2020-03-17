Европа на карантине

По всей Европе пустеют улицы крупных городов: страны одна за другой вводят всё более жёсткие ограничения для борьбы с распространением нового коронавируса.

Всё больше государств следуют примеру Италии, которая ввела карантин на всей своей территории. Люди должны выходить на улицу лишь по крайней необходимости. Во Франции, к примеру, выходящие из дома должны предъявить специальный документ, объясняющий, куда и почему они направляются.

Кризис переживают и другие страны за пределами Евросоюза, ограничены международные перевозки. Власти многих государств полностью или частично закрыли границы.

Повседневная жизнедеятельность сведена к минимуму в нескольких странах, оказавшихся в изоляции. Паника первых дней и штурм магазинов сменились очередями, где люди стоят на определённом расстоянии друг от друга и входят небольшими группами.

Европейцы приспосабливаются к новому образу жизни в надежде на то, что это поможет остановить пандемию и избежать новых жертв.