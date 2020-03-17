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Россия

В Москве скончался Эдуард Лимонов

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 Павел Барсуков
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Эдуард Лимонов в 2013 году
Эдуард Лимонов в 2013 году   -   Авторское право  Misha Japaridze/AP
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В Москве на 78-м году жизни скончался политик и писатель Эдуард Лимонов.

Он начал журналистскую деятельность в СССР в 1960-х, но в 1974-м эмигрировал, жил в США и во Франции. На Западе вышли первые романы писателя. Самый первый из них, "Это я — Эдичка", принёс Лимонову широкую известность на родине — после публикации в СССР в начале августа 1991 года.

После возвращения в Россию Лимонов продолжил заниматься журналистикой, а в 1993-м основал Национал-большевистскую партию. Принимал участие в вооружённых конфликтах на Балканах и в Абхазии.

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В 2007-м году суд счёл деятельность НБП экстремистской и запретил её. Неоднократно подвергался судебному преследованию и сам Лимонов.

В 2009-м он выступил инициатором ежемесячных оппозиционных акций "Стратегия-31" — в защиту свободы собраний, гарантированной 31-й статьей конституции РФ.

Однако в последние годы Лимонов стал выступать и в поддержку политики Кремля, в частности по поводу событий на Украине и в Крыму.

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