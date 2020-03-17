Корреспондент Euronews оказалась на карантине в Москве

Как живётся москвичам на карантине? По данным мэрии российской столицы, около 13 тысяч человек, вернувшихся из-за рубежа, остаются дома (по крайней мере, должны так делать).

Одной из них оказалась московский корреспондент Euronews Галина Полонская:

"В России пока о тотальном карантине речь не идёт. Но я и все мои домашние были вынуждены самоизолироваться на две недели. Таков указ московского мэра, московских властей: все, кто возвращается из стран ЕС, а также Китая, Ирана — список довольно обширный — обязаны оставаться дома и все домашние, которые находятся в этом же доме, так же обязаны самоизолироваться на две недели. Так как мои домашние вернулись из Франции, теперь это наша реальность: мы закрыты и не имеем права выходить на улицу, так что мы осваиваем интернет-магазины. В принципе, пока в интернет-магазинах можно купить всё, что угодно. Но медицинские маски невозможно купить ни в интернете, ни в аптеках, здесь в Москве, их нет.

Таких как мы, как моя семья, в Москве около 13 тысяч по данным московских властей. Правда, не все соблюдают этот указ: даже Кремль пожаловался, что некоторые журналисты, которые недавно вернулись из загранкомандировок, пытались аккредитоваться в Кремль.

Впрочем, многие всё-таки делают, как положено, а положено так: когда ты возвращаешься, нужно позвонить на горячую линию, зарегистрироваться, сказать номер рейса и паспорта и потом они даже тем кому нужно на дом курьером доставляют больничные листы.

Пошли слухи о том, что всю Москву собираются посадить на карантин и даже некоторые СМИ об этом писали. Но пока власти это опровергают и призывают граждан не паниковать, а пожилых людей просят как можно меньше выходить на улицу".