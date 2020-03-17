Непослушные французы

Во Франции в полдень вторника вступили в силу меры по ограничению на передвижение людей на территории страны. О введении новых правил, которые будут действовать в течении 15 дней, объявил накануне президент Эммануэль Макрон — из-за несоблюдения французами санитарных норм и рекомендаций Минздрава.

Выступивший после Макрона глава МВД Кристоф Кастанер сообщил о штрафах за нарушение запрета (в размере 38 евро, а при повторном нарушении он может вырасти до 135 евро) и необходимости предъявлять специальный документ с объяснением причины выхода на улицу.

Эти меры очень простые. А общее правило еще проще — оставайтесь дома! Кристоф Кастанер Глава МВД Франции

Невзирая на заявления властей о "санитарной войне", многие жители Парижа поспешили покинуть город до начала действия ограничительных мер и устремились на железнодорожные вокзалы, а на выезде из столицы образовались многокилометровые пробки.

"Я еду к свои родителям, чтобы провести время в более просторном и зеленом месте и чтобы не сойти с ума в Париже", — говорит жительница столицы.

Видео из парижского железнодорожного вокзала Монпарнас снял в полдень вторника местный журналист:

Французские медики с сожалением отмечают, что такое поведение парижан повышает риск дальнейшего распространения инфекции в стране, так как департамент Иль-де-Франс — второй по числу выявленных случаев коронавируса.

А в продуктовых магазинах с утра выстроились огромные очереди — люди паникуют, несмотря на заверения властей и представителей бизнеса о том, что дефицита во время карантина не будет. Но в связи с наплывом покупателей некоторые супермаркеты не успевают восполнить ассортимент товаров и призывают своих клиентов к цивилизованности.

Соблюдение ограничительных мер в стране должны обеспечить 100 тысяч сотрудников полиции.

По последним данным, во Франции число заболевших коронавирусом приближается к семи тысячам, с начала эпидемии умерли 148 человек.